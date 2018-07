Polícia apreende em cadeia pães recheados de maconha Sete pães recheados com maconha foram apreendidos na tarde de ontem durante revista de pertences de visitantes na Cadeia Pública Feminina de Caçapava, no interior paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os carcereiros da cadeia encontraram os pães dentro de uma sacola, junto com uma garrafa pet de refrigerante de 2 litros com bebida alcoólica, além de um chip de celular. O dono da sacola ainda não foi identificado. Segundo a SSP, a encomenda seria enviada para uma faxineira, detenta da cadeia, que será averiguada.