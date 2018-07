Polícia apreende formulários de hospital de Sorocaba-SP A Polícia Civil apreendeu hoje novos documentos que podem comprovar a prática de plantões fantasmas e de licitações dirigidas no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), no interior de São Paulo. Com base na indicação de testemunhas que compareceram espontaneamente para depor, os policiais civis fizeram três varreduras em unidades do CHS e localizaram livros e formulários cujos conteúdos serão analisados. "Vamos juntar ao elenco de provas que já reunimos", disse o delegado Wilson Negrão, do Grupo Antissequestro de Sorocaba (GAS). A Operação Hipócrates, desencadeada no dia 16, prendeu 12 pessoas suspeitas de desviar dinheiro público e fraudar licitações no hospital de Sorocaba - quatro foram soltas.