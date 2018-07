Polícia apreende fuzil e prende 2 em favela do Rio Um fuzil AR-15, uma granada e uma pistola foram apreendidos durante operação da Polícia Militar na Favela da Carobinha, na zona oeste do Rio, na tarde de ontem. Duas pessoas foram presas suspeitas de serem traficantes durante a ação para reprimir o tráfico de drogas no local, segundo a PM. A polícia também apreendeu uma quantidade de maconha e cocaína, ainda não pesada pela PM. Não houve troca de tiros durante a ação.