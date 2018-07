Polícia apreende hambúrgueres vencidos em São Paulo A polícia apreendeu hoje mais de 500 hambúrgueres com a data de validade vencida em um restaurante fast-food no bairro de Jabaquara, na zona sul de São Paulo. O gerente do estabelecimento, localizado na Avenida Engenheiro Armando de Arruda, foi preso em flagrante por crime contra a saúde pública. Ele poderá responder em liberdade caso pague fiança de R$ 1.500.