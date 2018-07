Polícia apreende haxixe em fundo falso de sandálias Aproximadamente 1 kg de haxixe foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, em Céu Azul (PR), na noite de ontem. A droga estava escondida no fundo falso de duas sandálias plataformas. A apreensão foi feita num posto policial da BR-277, após um ônibus ser parado durante vistoria de rotina no local, por volta das 19 horas. O veículo saiu de Assunção, no Paraguai, e seguia para o Rio de Janeiro. Uma paraguaia de 33 anos, apontada como a dona do entorpecente, foi presa.