Polícia apreende jovem acusado por crimes em SC O adolescente L.M.M., de 16 anos, foi apreendido na manhã de quinta-feira, 29, identificado como um dos principais autores de quatro crimes graves ocorridos no começo de janeiro na região de Criciúma, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas, um jovem de 22 anos, teve seu veículo roubado e permaneceu durante 66 horas amarrado em um matagal, no bairro Urussanga Velha, em Içara, no último dia 10. O carro seria utilizado pelo adolescente num assalto a um mercado, no bairro Cidade Mineira, em Criciúma. No dia 12, um jovem de 21 anos teria sido morto pelo mesmo adolescente, no bairro Paraíso, também em Criciúma, e no dia 13 houve um assalto a mão armada em um estabelecimento comercial na cidade de Forquilhinha. De acordo com o delegado André Milanese, o jovem que teve seu veículo roubado e ficou 66 horas amarrado está internado até hoje e corre o risco de ter suas mãos amputadas. "Dois adolescentes que participaram juntamente com L.M.M. dos crimes já foram identificados e estamos à procura", disse o delegado.