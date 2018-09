Polícia apreende Kombi carregada de contrabando

Foram apreendidos, além do veículo, os seguintes materiais: seis volumes contendo relógios de pulso; uma caixa contendo furadeiras elétricas; uma caixa contendo aparelhos de som automotivo; três volumes contendo petrechos de pesca; dois volumes contendo roupas (camisetas); uma caixa com controles de Playstation; duas caixas com capas de celulares; um volume contendo relógios de pulso e óculos de sol; um volume com roupas e relógios; dois volumes com ferramentas; uma caixa de fita cassete; um volume com molinetes; três volumes com varas para pesca e dois pneus de motocicleta.

A mercadoria, proveniente de Salto Del Guairá, no Paraguai, e o veículo foram encaminhados à Receita Federal de Mundo Novo. Pela placa do veículo, os autores poderão ser identificados e responderão por crime de contrabando e descaminho.