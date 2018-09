Polícia apreende lançador de mísseis em Guarulhos-SP Policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) apreenderam um lançador de mísseis de fabricação sueca e com poder bélico de destruir tanques de guerra na tarde de hoje, no Bairro dos Pimentas, em Guarulhos (SP). O artefato militar era transportado por dois homens em uma moto. A dupla dispensou a arma e conseguiu fugir.