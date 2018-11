Polícia apreende lote de remédios irregulares em MT Cerca de 900 unidades de medicamentos naturais, entre eles vários usados para emagrecimento, foram apreendidos ontem na Rodovia BR-364, no município de Jangada, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os medicamentos estavam em desacordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sem documentação fiscal e com um número de registro no Conselho Regional de Farmácia (CRF) usado indevidamente.