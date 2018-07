Polícia apreende mais de 1,5 mi de mídias piratas em SP Cerca de 1,5 milhão de mídias piratas foram apreendidas na manhã de hoje durante operação da Delegacia Antipirataria do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) na Galeria Pajé, região central da cidade. A operação faz parte de um conjunto de ações cujo o objetivo é combater os grandes produtores e distribuidores de mídias piratas instalados em São Paulo. Cerca de 80 policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em depósitos de mídias piratas instalados na região. Em uma avaliação preliminar, as apreensões podem ultrapassar 1,5 milhão de itens. Ontem, os policiais apreenderam aproximadamente 500 mil cópias de mídias piratas na praça Lauro Gomes, centro de São Bernardo do Campo, no Grande ABC.