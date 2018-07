Polícia apreende mais de 1,5 t de maconha no RS e RJ A polícia apreendeu hoje mais de 1,5 tonelada de maconha em duas ações diferentes no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Em Montenegro (RS), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar apreenderam 1,2 tonelada de maconha na noite de ontem, na BR-386. Duas pessoas foram presas. Os carros com o entorpecente foram abordados na altura do km 424, por volta das 22 horas, e os dois motoristas foram presos. Segundo a polícia, os veículos usados no transporte da maconha eram clonados.