Polícia apreende mais de 10 mil produtos piratas no Rio Mais de 10 mil produtos piratas, como CDs e DVDs de jogos, foram apreendidos na segunda-feira (6) por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), no Mercado Popular de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.