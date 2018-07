Polícia apreende mais de 11 toneladas de maconha em MS

A Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Polícia Federal, apreendeu nesta terça-feira, 23, cerca de 11,6 toneladas de maconha, entre as cidades de Ponta Porã e Maracaju, no Mato Grosso do Sul. O entorpecentes estavam misturados entre uma carga de milho em uma carreta que trafegava pela Rodovia MS-286. Informação preliminar da polícia dizia que cerca de nove toneladas da droga haviam sido apreendidas. O motorista do caminhão, um morador de Goiânia (GO), disse à polícia que a droga seria levada para São Paulo. O caso foi encaminhado à sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã e o homem preso. Atualizado às 20h54 para alteração de informações.