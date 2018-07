No km 116 da rodovia SP-421, os policiais abordaram um caminhão, com placa de Curitiba, e durante a vistoria encontraram um fundo falso no baú do veículo. Além de 2.411,8 quilos de maconha, foram apreendidos também 81,6 quilos de crack.

O motorista do caminhão foi preso e encaminhado à delegacia de Iepê, onde foi registrada a ocorrência. Depois, ele foi levado ao Centro de Detenção Provisória de Caiuá.