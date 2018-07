Polícia apreende mais de 200 aves silvestres no RS Mais de 200 aves silvestres, entre pássaros silvestres, galos de rinha e papagaios, além de tartarugas, foram apreendidas em Taquari, no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, durante operação Asas da Liberdade, da Polícia Civil. A ação, que tem por objetivo o combate ao tráfico de animais, cumpre 15 mandados de busca e apreensão em vários pontos do município. Dois homens foram presos.