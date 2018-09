A Polícia Militar apreendeu nesta terça-feira, 13, cerca de 3.200 pacotes de crack e 800 papelotes de cocaína, durante operação no Complexo do Alemão, no Rio. Fábio Henrique da Silva, de 24 anos, acusado de gerenciar o tráfico de drogas na Favela Pedra do Sapo, foi preso em sua casa. Segundo a PM, os 20 policiais envolvidos na operação foram recebidos a tiros, mas ninguém ficou ferido.