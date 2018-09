Polícia apreende mais de 3 toneladas de maconha no PR Policiais rodoviários federais apreenderam na manhã de hoje mais de três toneladas de maconha em um caminhão carregado de sacos de arroz, na BR-277, em Guaraniaçu, na região oeste do Paraná. De acordo com a polícia, os tabletes com a droga estavam escondidos na carroceria do veículo e seriam levados até Curitiba.