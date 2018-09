Polícia apreende mais de 400 quilos de maconha no PR A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de ontem mais de 400 quilos de maconha que estavam em dois carros de passeio em Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná. Os carros foram abordados a apenas 15 quilômetros da fronteira com o Paraguai, no momento em que tentavam escapar de uma blitz no posto da PRF.