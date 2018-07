Polícia apreende mais de 600 animais silvestres em SP

A ação conjunta entre policiais da Divisão do Meio Ambiente, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), e da Delegacia Antipirataria, do Departamento de Investigações Sobre o Crime Organizado (Deic), aconteceu às 6 horas de hoje, com o objetivo de impedir o comércio de produtos falsificados e de animais silvestres.

O alvo da investigação era a feira de objetos usados que acontece aos domingos na Rua São Gonçalo do Rio das Pedras, em São Miguel Paulista, na zona leste. Foram apreendidos mais de 600 animais silvestres - sendo cerca de 500 aves, 90 tartarugas e 17 iguanas - que eram comercializados ilegalmente.

Além disso, 22 pessoas foram detidas por tráfico de animais silvestres, formação de quadrilha e maus-tratos. Os animais serão levados ao Zoológico de São Paulo, na zona sul, segundo a polícia.

Cerca de 10 mil produtos foram aprendidos durante a operação, entre eles CDs, DVDs e produtos falsificados. Cinco pessoas foram detidas e ouvidas pelo delegado titular Antônio Salles Lambert, que abriu quatro inquéritos para apurar crime contra a propriedade imaterial.