Polícia apreende mais de 8 mil medicamentos no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na terça-feira, 24, uma das maiores apreensões de medicamentos contrabandeados do Paraguai, na região de Foz do Iguaçu. Um rapaz de 20 anos foi preso na Delegacia da Polícia Federal por estar trazendo 7.915 comprimidos de remédios proibidos e que se destinam ao emagrecimento e impotência sexual, além de 280 ampolas de anabolizantes. Os medicamentos estavam em uma mochila sob o banco do ônibus que fazia a linha Assunção a São Paulo, e que foi parado por volta das 18 horas no posto da PRF em Santa Terezinha de Itaipu, na BR-277. O dono dos medicamentos disse que tinha gasto R$ 4,2 mil para comprá-los. Os remédios seriam levados para Salvador (BA). Uma hora depois, no mesmo posto policial, foi parado outro ônibus, que tinha como destino Criciúma (SC). Numa busca feita pelos policiais foram encontradas, em um pacote jogado dentro da lixeira do veículo, 850 cartelas de comprimidos contra impotência sexual. O dono da mercadoria não foi identificado pelos policiais. Pela manhã, a PRF já tinha apreendido 1,5 mil comprimidos abortivos e contra impotência sexual no posto de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, no bagageiro de um ônibus que ia de Curitiba a São Paulo. Uma pessoa foi presa.