Polícia apreende material de grupo neonazista em SP

?Esse grupo estava em guerra com outros dois grupos punks?, afirmou a delegada Margarete Barreto. A guerra entre essas gangues começou em 2007, com o assassinato de um integrante do grupo Front 88. Em 2007, teria ocorrido tentativa de homicídio a um jovem do grupo punk, em represália. A vítima sobreviveu e apontou Moreira como um dos autores do crime. Em maio, a polícia do Paraná repassou à Decradi informações sobre a atuação do Front 88 e de suas supostas ligações com o neonazista Ricardo Barollo, de 33 anos, preso em Moema, na zona sul de São Paulo, e suspeito de ser o mandante da morte de um casal durante uma reunião neonazista no Paraná.

Barollo teria liderado uma reunião em Curitiba entre grupos neonazistas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, cujo objetivo seria criar um partido nacional socialista unificado no País. ?O Front 88 participou dessa reunião?, disse a delegada. Com base nessas informações, a Decradi pediu à 1ª Vara do Júri de São Paulo mandados de buscas e apreensão para revistar oito casas de suspeitos de participar da tentativa de homicídio do jovem punk. Também pediu a decretação da prisão temporária de Moreira, mas a Justiça concedeu apenas os mandados de busca. ?Eles podem ser indiciados sob as acusações de formar quadrilha e apologia ao nazismo?, disse a delegada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.