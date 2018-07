Polícia apreende medicamentos vencidos no Rio A Polícia Civil apreendeu hoje cerca de sete mil caixas de remédios vencidos e em situação irregular em um depósito em um sótão da Secretaria Municipal de Teresópolis, na Região Serrana Fluminense. Os remédios foram encontrados após uma denúncia do atual prefeito da cidade, Arlei de Oliveira Rosa, contra o ex-prefeito Jorge Mário. Os medicamentos vencidos, que também estavam armazenados em condições inadequadas, seriam distribuídos nas unidades de saúde do município. Arlei e Jorge, além do ex-secretário municipal de saúde e do atual secretário, serão intimados para depor.