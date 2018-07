Polícia apreende meia tonelada de maconha em SP A Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo apreendeu na madrugada desta quinta-feira mais de meia tonelada de maconha dentro de um carro que trafegava pela Rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 569, na região de Presidente Prudente, no interior do Estado. Um jovem de 21 anos foi detido.