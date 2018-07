Polícia apreende meia tonelada de maconha em SP

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a droga estava escondida nas laterais da caçamba e no interior da picape e foi descoberta durante fiscalização. O veículo foi abordado e o motorista reduziu a velocidade, mas fugiu em direção a uma estrada que dá acesso a Pirajuí.

A poucos quilômetros do local da abordagem, outra equipe policial viu o veículo com as mesmas características, parado com problemas mecânicos. O motorista, de 49 anos, foi preso. A droga, distribuída em vários tabletes de maconha, estava nas laterais da caçamba e no interior da picape. Mais três sacos com outros tabletes da droga estavam escondidos perto de uma cerca. No total, foram apreendidos 639 tabletes de maconha, pesando 537,9 quilos.