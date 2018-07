Polícia apreende meia tonelada de maconha no MS A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na madrugada de hoje, cerca de 500 quilos de maconha e um revólver na BR-163, altura do quilômetro 356, em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a polícia, os agentes foram acionados para atender a um chamado de acidente, mas, quando chegaram ao local, encontraram um Santana abandonado carregado com a droga. Não há pistas sobre o dono da maconha. O caso foi encaminhado à delegacia local da Polícia Civil.