Polícia apreende nove toneladas de pescado em Ilha Bela Nove toneladas de pescado foram apreendidas na semana passada durante fiscalizações da Polícia Militar Ambiental no píer localizado no bairro de Indaiá, em Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo. A soma dos valores dos autos de infração ambiental chegou a R$ 271 mil.