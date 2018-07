Polícia apreende quadrilha formada por adolescente

De acordo com a Polícia, o grupo era formado por duas meninas, de 13 e 16 anos, e um menino de 17 anos. A adolescente de 13 anos, segundo a polícia, assumiu que chefiava o grupo. O bando agia entrando no ônibus normalmente e depois de um tempo anunciava o assalto ao cobrador. Os menores levavam somente o dinheiro do cobrador.

Os três foram apreendidos no bairro Portal de Foz, onde moram com os pais. Eles foram reconhecidos por três cobradores como autores dos assaltos e ainda estavam de posse de dinheiro de um dos crimes praticados. Eles também tinham doces e roupas, que haviam comprado com o produto dos roubos.

Os adolescentes foram levados para Delegacia do Adolescente e autuados em flagrante.