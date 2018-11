Polícia apreende R$ 100 mil em pedras preciosas no Rio

De acordo com a polícia, o nervosismo do condutor durante a abordagem levantou suspeitas e levou os agentes a intensificarem a fiscalização no carro, onde foram encontrados diamantes, águas marinhas, topázios e esmeraldas no interior de bolsas, dentro do porta-malas, além de uma balança de precisão.

O condutor informou que era garimpeiro e que tentaria vender as pedras na capital fluminense. A polícia acredita que o material seria entregue a algum atacadista. O caso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal (PF) em Nova Iguaçu.