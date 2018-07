Polícia apreende R$ 29 mil em notas falsas no RJ Policiais da 35ª Delegacia do Rio de Janeiro, localizada em Campo Grande, apreenderam hoje R$ 29 mil em notas falsas, em cédulas de R$ 100. O material foi encontrado em uma casa no mesmo bairro da delegacia. Duas pessoas foram presas. Segundo os policiais, as notas eram muito parecidas com as originais. Além das cédulas falsas, foram recolhidas do local impressoras e canetas especiais, utilizadas na falsificação das notas.