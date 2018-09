Polícia apreende remédios desviados de hospitais do Rio

Os agentes checaram cinco endereços comerciais e residências, em Vila Isabel, zona norte do Rio, onde foram encontrados diversos medicamentos desviados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), Hospital do Andaraí e Hospital Central da Polícia Militar. De acordo com o delegado Rafael Menezes, titular da 20ª DP, os donos da distribuidora são investigados, ainda, por estarem vendendo remédios provenientes de cargas roubadas de São Paulo.

Os responsáveis pela empresa não foram encontrados nos endereços checados. Eles serão indiciados por receptação e formação de quadrilha.