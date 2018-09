Polícia apreende remédios roubados no interior de SP A Polícia Civil de Ribeirão Preto (SP) apreendeu hoje cerca de metade de uma carga de medicamentos roubada em março numa transportadora da cidade. O receptador Manoel Naves Júnior foi preso num depósito da cidade. A carga total de remédios roubada estava avaliada em mais de R$ 1,1 milhão. A polícia continua investigando o caso. No dia do roubo, dois homens armados e com os rostos cobertos por camisetas invadiram o depósito da transportadora, renderam os vigias e sete funcionários e levaram a carga, que estava pronta para ser entregue. O caminhão, já vazio, foi abandonado pouco depois.