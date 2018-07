Na tarde de ontem, em ação conjunta com a Polícia Federal, a PRF apreendeu armas e munições de uso restrito, em Miranda (MS), que seguiam para o Rio de Janeiro, segundo declaração do motorista. No total, foram apreendidos seis fuzis, sendo um antiaéreo, uma pistola e farta quantidade de munições. A ocorrência foi encaminhada a sede da Polícia Federal em Campo Grande.