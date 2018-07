Nesta quarta-feira, 20, dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos e confessaram ter participado da tentativa de roubo. Segundo o delegado Gilmar Contrera, do 95.º Distrito Policial, no total, quatro adolescentes participaram do latrocínio, um deles, P. de 17 anos, que já tinha passagem pela polícia, e é autor do disparo que matou a advogada.