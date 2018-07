Polícia apresenta acusados de matar universitária no PR

A Polícia Civil anunciou nesta quarta-feira, 18, em Londrina, no norte do Paraná, ter solucionado parte do mistério que envolvia a morte da estudante de Educação Física Amanda Rossi. Três pessoas que estavam presas desde dezembro foram denunciadas por homicídio e tiveram as prisões preventivas decretadas. A polícia continua a investigação para tentar encontrar um suposto mandante do crime. "Em relação a esses que estão presos não há dúvidas", disse o secretário da Segurança Pública do Paraná, Luiz Fernando Delazari. Veja também: Preso em SP rapaz acusado de matar namorada no PR Estudante morreu de asfixia, aponta polícia do PR Encontrado corpo de estudante em universidade do PR Amanda foi vista pela última vez em 27 de outubro de 2007 em um festival de danças. Seu corpo, estrangulado, foi encontrado dois dias depois na casa de máquinas da piscina da Universidade Norte do Paraná (Unopar), onde ocorria o festival. Segundo o secretário, foram ouvidas mais de cem pessoas e o inquérito alcançou cerca de três mil páginas. Foram presos Luiz Vieira Rocha, de 34 anos, Alan Aparecido Henrique, de 29 anos, e Dayane de Azevedo, de 24 anos. Entre as provas colhidas pela polícia está a confissão de Dayane, que envolveu os outros dois. "Foi uma confissão clara e precisa", acentuou Delazari. De acordo com a polícia, ela disse ter atraído Amanda para a casa de máquinas com a justificativa de que uma professora queria falar com ela. No local, acertou um golpe em Amanda, que foi estrangulada por Henrique. Rocha teria vigiado a porta. O trio teria agido com a promessa de recompensa. A polícia não revelou quem teria oferecido. Segundo o secretário, já há um suspeito sendo investigado, mas "faltam elementos" que comprovem a participação. O inquérito está sob sigilo de justiça. O advogado que defende os dois rapazes, Laércio dos Santos Luz, disse que já tem um habeas corpus sendo apreciado pela Justiça. Mas ele afirmou que não tinha como discutir o mérito do inquérito, pois praticamente não teve acesso. "O inquérito foi muito escondido", reclamou. "Não sei o que tem, quais os argumentos e provas." No entanto, acentuou acreditar na inocência de seus clientes.