Polícia apura 2ª hipótese na morte de empresário no Rio

Segundo a polícia, Nascimento foi encontrado morto, na última sexta-feira, em seu apartamento, no Leblon, zona sul da cidade. A mulher dele, Carla Milena Ezequiel de Araújo, de 40 anos, foi achada, agonizando, ao lado do corpo do marido. Ela continua internada em estado grave no Hospital Doutor Badin, na Tijuca, respirando com a ajuda de aparelhos.

Na mesa de cabeceira do casal, havia um prato com parte de um abacaxi descascado, uma faca e um copo contendo um líquido branco parecido com leite.

O laudo cadavérico seria entregue na terça-feira à 14ª Delegacia de Polícia (DP), que investiga o caso, mas voltou ao Instituto Médico-Legal (IML), com pedido de exame complementar. O resultado deve sair nos próximos dias.