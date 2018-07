Polícia apura a existência de possíveis novas vítimas

O pai do rapaz, José Aldecir da Silva, de 49 anos, disse que ouviu relatos de que o filho estaria andando na beira do rio no Parque Natural de Gericinó quando foi pego por cerca de 20 homens. O garoto estaria acompanhando o pastor evangélico Alexandro Lima, a sétima vítima até agora identificada. Silva afirmou que traficantes falaram com sua esposa no sábado e confirmaram que o filho tinha sido pego e provavelmente estava morto.

José Aldecir da Silva Júnior tinha 19 anos e trabalhava em uma fábrica de tecido em Campo Grande, em Bangu. A mulher do jovem está grávida de 9 meses, e o garoto havia dito ao pai que após o passeio voltaria para casa para montar o berço da filha. "Eu tenho certeza de que ele está morto, mas eu quero o corpo dele para fazer um enterro. Ele não é um animal e não estava envolvido com nada. Todo mundo gostava dele", disse o pai do jovem desaparecido.