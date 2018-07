Polícia apura ligação de traficante com morte de MC A Polícia Civil de Campinas (SP) investiga a relação de um traficante com a morte do funkeiro Daniel Pellegrino, de 20 anos, o MC Daleste, assassinado durante um show na periferia da cidade, no dia 6. A linha de investigação reforça a tese de crime passional. Nesta quinta-feira, o Instituto de Criminalística (IC) realizou a reconstituição simulada do caso. A Delegacia de Homicídios de Campinas apura o envolvimento de MC Daleste com a namorada de um traficante de um bairro da região do San Martin, periferia de Campinas, onde o cantor foi morto, após ser alvo de dois tiros. O primeiro pegou de raspão e o segundo transfixou o corpo pelo abdome.