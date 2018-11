Polícia apura morte de gêmeos em Sorocaba-SP

As crianças estavam em processo de adoção pela família de um comerciante de 49 anos. Ele e sua mulher detinham a guarda provisória dos gêmeos desde o dia 29 de abril. No sábado, as crianças foram vistas pela última vez brincando no quintal de casa, no Reserva Fazenda Imperial, um condomínio fechado de alto padrão.

Quando a mulher do comerciante deu pela falta das crianças, pediu ajuda ao serviço de segurança do condomínio para localizá-las. Os gêmeos foram encontrados submersos na piscina de uma casa vizinha, que estava em construção. A piscina, inacabada, tinha acumulado água da chuva dos últimos dias.

As crianças ainda foram levadas pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional, mas já estavam mortas. Os corpos foram sepultados ontem, no Cemitério da Saudade, em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito vai apurar se houve alguma omissão na guarda das crianças ou na proteção da piscina em obras.