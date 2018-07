Polícia apura morte de indonésio em cruzeiro marítimo

A embarcação fundeou na Ilha Grande e o comandante relatou a morte às autoridades brasileiras. O corpo do tripulante chegou ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis no fim da tarde de sábado. No mesmo dia, o Costa Serena passou por uma perícia, feita pela equipe da Inspeção Naval da Capitania dos Portos e pela Polícia Federal. Os policiais ouviram depoimentos de tripulantes e passageiros e o navio foi liberado para seguir viagem. O inquérito que investiga as causas da morte do indonésio deve ser concluído em 90 dias.