Polícia apura morte de jovem em suposto aborto em MS Policiais civis da Delegacia de Homicídios (DEH) de Mato Grosso do Sul investigam o caso da jovem Marielly Barbosa Rodrigues, de 20 anos, que morreu supostamente durante um aborto malsucedido em Sidrolândia. Ela desapareceu no dia 21 de maio e seu corpo foi encontrado em um canavial no dia 11 de junho.