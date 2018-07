Polícia apura morte de universitário em formatura

O corpo estava em uma estrada de terra, no Jardim Embaré, a cerca de 300 metros da festa. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que, além do traumatismo, houve hemorragia interna na região lombar dorsal. Durante a confecção do boletim de ocorrência, seguranças negaram que o jovem estivesse na formatura, alegando que ele nem mesmo conseguiria entrar por estar sem os trajes exigidos.

Amigos do rapaz, que estão sendo ouvidos pela Polícia Civil, desmentiram esta versão e garantiram que o estudante foi ao local de van junto a vários outros convidados. E que teria se envolvido numa discussão após olhar para uma jovem que estaria acompanhada do namorado. Por conta disso, ele foi retirado do local por seguranças durante a madrugada e desde então não foi mais visto na festa.

Fotos da vítima durante o evento foram postadas por amigos nas redes sociais e o delegado Gilberto de Aquino, que investiga o caso, confirma não haver dúvidas que o estudante morto esteve mesmo no local. "Ele teve um desentendimento com um casal após olhar para a moça que tinha namorado", contou. A polícia quer agora ouvir os seguranças para que expliquem o que aconteceu durante a festa. O objetivo é saber como o universitário foi abordado e para onde foi levado ao ser expulso do salão.

Acidente

Ainda na madrugada policiais militares chegaram ao local onde estava o corpo após uma ligação ao 190 informando que uma pessoa teria sido atropelada. Porém, a polícia já descartou que a vítima tivesse sofrido qualquer tipo de acidente de trânsito. Um dos motivos é o fato de que o corpo estava seco e isso mesmo tendo chovido poucos antes na região. Policiais trabalham com a hipótese de que o estudante foi morto em outro local e jogado na estrada de terra.

O delegado iniciou a semana entrando em contato com a empresa que fez a festa e buscando identificar os seguranças. O casal envolvido na discussão também é procurado para dar sua versão sobre os acontecimentos. O rapaz é de Capão Redondo, em São Paulo, e seria sepultado na tarde desta segunda-feira, 24. Ao ser encontrado, ele portava carteira, documentos e uma pasta escolar.

A empresa responsável pela festa é de Bauru (SP) e nega qualquer relação entre a morte do rapaz e a formatura. Mas prometeu realizar uma apuração interna e colaborar com a polícia para que o caso seja esclarecido.