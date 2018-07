Polícia apura participação de caseiro em mortes no Rio O delegado titular da 120ª Delegacia de Polícia de Silva Jardim, Paulo Roberto da Silva, acredita que o caseiro Adilson Amorim Ramos estava envolvido nas mortes ocorridas ontem em uma fazenda em Silva Jardim, na região das Baixadas Litorâneas, no Rio de Janeiro, durante uma tentativa de roubo. Para o policial, o caseiro, que também foi morto no crime, pode ter sido executado pelos comparsas. No entanto, provas periciais colhidas no local também podem indicar que Ramos morreu ao tentar socorrer a família.