Polícia apura possível negligência na morte de menina

O primeiro a ser ouvido na Delegacia de Águas de São Pedro foi um subgerente do hotel, Felipe Riena, que saiu por volta das 11 horas desta segunda-feira sem dar declarações. O delegado vai ouvir Daniel Rodrigues Ruívo Fernandes, de 25 anos, que trabalha como recreacionista e estava com a menina no momento da tragédia.

Inês estava no hotel com os pais e o avós e passava férias no Brasil. Os pais, a brasileira Maria Isabel Gomes Pereira e o francês Jean Jaques Schaller, moram na França, onde são professores universitários. Eles visitavam os avós maternos, que moram em São Paulo, e tinham entrado no hotel um dia antes para passar a semana.

Por volta das 12 horas do dia 23, a criança brincava numa das três cadeiras do balanço, quando a viga superior quebrou dos dois lados e caiu sobre seu peito. Inês chegou a ser socorrida no pronto-atendimento local, mas não resistiu e morreu por choque hemorrágico provocado por ferimento nos pulmões. O perito que analisou o brinquedo e está fazendo o laudo do Instituto de Criminalística, Jefferson Willians de Gaspari, já declarou que "a viga estava comprometida por falta de manutenção". Segundo ele, apesar da boa aparência externa da madeira do balanço, por dentro, o material "apresentava sinais de ação do tempo".

Segundo o delegado seccional de Piracicaba, João José Dutra, os responsáveis do hotel serão ouvidos para saber quem pode ter sido responsável por uma possível negligência na manutenção do equipamento. "Só o final da perícia vai poder apontar se foi fadiga do material", afirmou Dutra. O inquérito apura homicídio culposo (sem intenção de matar).

O Grande Hotel São Pedro, em nota, alega que faz manutenção frequente nos brinquedos e que o playground permanecerá interditado enquanto não terminarem as investigações. O hotel informou ainda que, em 2011, o local passou por uma reforma completa. O Grande Hotel São Pedro, é um hotel de luxo no interior, com campo de golfe, quadras de tênis e um health club com águas medicinais e banhos sulfurosos. O hotel é internacionalmente conhecido por abrigar a Escola Hotel Senac, que forma chefs de cozinha.