Polícia apura queda de camarote durante show A Polícia Civil de São José dos Campos instaurou inquérito ontem para apurar as responsabilidades e as causas do acidente ocorrido no domingo durante show da banda Chiclete com Banana. A queda de 15 metros de um camarote deixou cerca de 60 feridos. A vítima mais grave, a advogada Simone Laurino, de 33 anos, segue internada.