Polícia apura se assassinos de PM estão entre mortos

O latrocínio do PM Arides Luis da Costa, de 44 anos, é a principal linha de investigação da força-tarefa montada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado para apurar o envolvimento de policiais militares na chacina.

O secretário estadual de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, esteve pessoalmente em Campinas nesta terça-feira, 14, para dizer que o esclarecimento do caso "é prioridade de governo" e defender a atuação da PM, apesar de não descartar o envolvimento de policiais em crimes.

"Nenhuma hipótese está descartada. A Polícia Militar tem relevantes serviços prestados à comunidade e cerca de 90 mil homens. Portanto, uma instituição com esse tamanho, pode sim eventualmente ter pessoas que tenham desvios", afirmou o secretário.

"Por ora é cedo para afirmar qualquer coisa, não temos os laudos e estamos ouvindo as testemunhas. A polícia não vai descansar enquanto esse caso não for esclarecido, é compromisso de governo", afirmou o secretário.

Para ajudar nas investigações, a polícia divulgou nesta terça as imagens do assassinato do policial no posto de combustível, quando ele tenta desarmar os dois assaltantes, entra em conflito com um deles e leva um tiro na cabeça.

Segundo o secretário, as imagens foram divulgadas para que a população forneça informações, por meio do disque-denúncia, sobre os acusados.

"Pelo perfil das pessoas, quem as conhece poderá identificar. Nós não elucidamos o latrocínio." As imagens das câmeras de segurança do posto mostram os dois criminosos de capacete e depois saindo de lado com as cabeças descobertas.

Uma irmã de uma das vítimas, que pediu para não ter o nome divulgado, afirmou à reportagem que no bairro Vida Nova, onde cinco dos 12 mortos foram executados, a informação é de que os envolvidos no latrocínio do policial não estão entre os mortos.

A Polícia Civil também vai apurar o fato de a PM não ter comparecido ao local de alguns dos assassinados. A maioria das ocorrências foi atendida pela Guarda Municipal. Questionado, o secretário afirmou que o fato "também é objeto das investigações". "Tem que ser esclarecido, para que, se ele for confirmado, possamos tomar providências", afirmou o secretário.

O novo ouvidor das polícias do Estado de São Paulo, José César Fernandes Neves, reforçou as suspeitas de envolvimento de PMs nos assassinatos. Ele esteve nesta terça-feira em Campinas acompanhando o enterro de uma das vítimas e conversou com familiares.

"Os depoimentos dos familiares sobre as características dos assassinos, indicando a existência de um grupo de extermínio, reforça essa suspeita de envolvimento de policiais e a Ouvidoria vai acompanhar o caso."

Ontem a força-tarefa de delegado de Campinas e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) começou a ouvir testemunhas. Até hoje serão 15 depoimentos de familiares das vítimas.

Execução

Com 18 anos e um filho de 1 ano e 7 meses, Sérgio Donizette da Silva Júnior, de 18 anos, foi o último dos 12 assassinados na região do Ouro Verde. "Ele era usuário de drogas, mas era trabalhador, tinha um filho e morava comigo em casa", conta Sérgio Donizette da Silva, de 50 anos, que enterrou o filho na manhã de terça em Campinas.

"Todo mundo no bairro disse que foram policiais, viram os homens encapuzados com farda e coturno da polícia", afirmou Silva. Segundo ele, o filho tentou correr dos assassinos levou um tiro nas costas e caiu. "Depois que estava no chão eles ainda deram dois tiros no peito e dois tiros na cabeça dele."

Os assassinatos ocorridos em série entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, 13, com características de execução - a maioria levou tiros na cabeça e no peito - aconteceram em locais que são pontos de vendas de drogas, segundo policiais e familiares das vítimas.

As vítimas tinham entre 17 e 30 anos e metade delas tinha passagem pela polícia por crimes como homicídio, roubo, receptação e tráfico de drogas. Para a polícia, os assassinos escolheram pontos de bairros da região do Ouro Verde que são conhecidos por serem locais de venda de drogas.