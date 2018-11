Polícia apura suposto sumiço de recém-nascido no PA A polícia paraense investiga se a estudante Lana Carla da Silva Pimenta teria feito cesariana no hospital Maternidade do Povo e dado à luz um bebê do sexo feminino, no último dia 19, em Belém, ou se ela estaria apenas sofrendo de gravidez psicológica. A família afirma que a jovem, de 20 anos, foi submetida a uma cesariana e que o bebê desapareceu. A direção do hospital nega que ela tenha entrado em trabalho de parto.