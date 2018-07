Polícia atende vítima em casa

O sistema foi criado pelo delegado Ismael Rodrigues, da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio. Ele explicou que a equipe inclui um delegado, um escrivão, um investigador, um papiloscopista (que colhe as impressões digitais no local do crime) e um retratista.

Os policiais levam um computador interligado à rede de registro digital de ocorrência. O mesmo equipamento possibilita às vítimas fazer o reconhecimento dos suspeitos.