Polícia aumentará revista a taxistas e passageiros no RS A Polícia Militar vai intensificar suas barreiras móveis para revistar taxistas e passageiros, sobretudo em vias de acesso a locais considerados perigosos de Porto Alegre. A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira durante reunião do comandante do Policiamento da Capital, tenente-coronel João Diniz Godoi, com o presidente do Sindicato dos Taxistas, Luiz Nozari.