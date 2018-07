Polícia australiana investiga oficiais flagrados pelados em sinal

O comitê de ética da polícia de Queensland, na Austrália, está investigando uma denúncia segundo a qual dois homens teriam saído nus de dentro de um carro com placa da polícia e corrido em torno de um ônibus parado no sinal na cidade de Brisbane, no último domingo.

Em coletiva para a imprensa australiana, o vice-comissário para Operações Especiais Ian Stewart disse que apurações feitas até o momento indicam que cinco ou seis policiais estariam envolvidos no caso, entre eles, um sargento.

Mas apenas um estava a serviço no momento, ele acrescentou.

Segundo a polícia, os incidentes de nudez policial teriam se repetido em até quatro semáforos diferentes na cidade.

A denúncia partiu de uma mulher que presenciou um dos incidentes. Quando as autoridades conferiram a placa do carro, constataram que se tratava de um veículo policial.

Os oficiais que viajavam no carro - providenciado por um sargento da polícia - são integrantes do esquadrão de elite Special Emergency Response Team (SERT), especializado em explosivos e negociações para a libertação de reféns.

Eles participavam de uma despedida de solteiro.

Segundo a polícia, os oficiais podem ser indiciados por atentado ao pudor e desordem, e correm risco de ser advertidos ou até demitidos.

O caso acontece em um período difícil para a polícia australiana, que nos últimos meses esteve envolvida em uma série de escândalos.

Em um dos incidentes, um policial teria sido flagrado urinando em público.