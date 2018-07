Polícia autorizou 14 lojas de fogos

Um dia depois do acidente que matou duas pessoas e destruiu quase dois quarteirões da Vila Pires, a Polícia Militar fechou ontem duas lojas clandestinas de fogos em Santo André. Mas o problema é bem maior. A prefeitura informou que não concede alvarás de funcionamentos para lojas de fogos desde 2003 e, portanto, todos os estabelecimentos desse tipo são ilegais. Mas o setor de produtos controlados da Polícia Civil expediu 14 autorizações para lojas de fogos neste ano. Como nenhuma tem alvará, todas - incluindo a Pipas & Cia., que explodiu ontem - estão irregulares.

Depois do acidente, a Delegacia Seccional de Santo André verificou todos os processos de autorização de funcionamento para lojas de fogos na cidade. O objetivo é, por cautela, fazer uma fiscalização extraordinária em todos os locais. Os endereços são conhecidos da polícia, mas não houve, antes do acidente, troca de informações entre os órgãos responsáveis pela fiscalização e pela concessão de licenças para verificar a real situação das lojas. Para se abrir um comércio de fogos na cidade, são necessários a autorização da Polícia Civil, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e uma licença da prefeitura, que vale por 60 dias e pode ser prorrogada por mais 30. Já em São Paulo, a vistoria e fiscalização são feitas pelas subprefeituras e as fiscalizações ocorrem após denúncias.

A prefeitura do ABC também informou que só fiscaliza ou fecha alguma loja após receber denúncia. E a única denúncia que recebeu neste ano foi justamente contra a Pipas & Cia.. Como sanção, ela não renovou o alvará, mas não teve a precaução de fechar a loja. Na manhã de ontem, quem agiu foi a 2ª Companhia do 41º Batalhão da PM, depois de receber informações da população pelos telefones 190 (PM) e 181 (disque-denúncia). "É importante que essas ferramentas sejam usadas", afirmou o tenente Everaldo Zuliani.

No primeiro endereço, na Rua Basílio Magalhães, no Condomínio Maracanã, os policiais fecharam uma loja que funcionava em uma garagem. O responsável pelo lugar, Dimitrius Ranieri Cottarelli, foi detido porque, além de não ter autorização, teria falsificado o auto dos bombeiros. O segundo lugar visitado pelos policiais ficava na Rua Dias da Silva, na Vila Junqueira. Ali foi detido o comerciante Valsir Manzoni Junior, que também vendia fogos na garagem de casa. "Todos os documentos dele estavam vencidos", afirmou o tenente. Os PMs apreenderam 2 mil rojões, 30 caixas de morteiro, duas cangalhas para balões e 300 bombas.